Otoyolda aşırı yüklü otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da otomobilinin bagajına ve tavanına çok sayıda çuval yükleyip otoyolda ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda Mersin yönünde ilerleyen aşırı yüklü 01 YZ 394 plakalı otomobil dikkat çekti. Otomobilin kapağı açık bagajında ve tavanında çok sayıda çuval yüklü olduğunu görenler cep telefonuyla görüntüledi. Otomobile güvensiz şekilde bağlanan çuvallar, olası kazalara davetiye çıkardı. Çevredeki sürücülerin kornalarla uyarısına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli yolculuğa devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-28 16:47:16



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