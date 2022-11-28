Kimya fabrikasında yangın; patlama ihtimalini karşı bölgeye geçişler kapatıldı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da bir kimya fabrakasında yangın çıktı. Patlama tehlikesine karşı yangın bölgesine geçişler kapatılırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

Saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrakasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevlere çok sayıda arazoz ve tankerle müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında fabrikada bulunan kimyasal madde nedeniyle patlama ihtimaline karşı bölgedeki yollar ulaşıma kapatıldı. Itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-28 21:58:14



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