Kimya fabrikasında yangın; patlama ihtimalini karşı bölgeye geçişler kapatıldı (2)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangında, alevlerin tüm tesisi sardığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu bölgeye geçişlerin, söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi. Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı, söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-29 00:52:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.