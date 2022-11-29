KONTROL ALTINA ALINDIGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangında, alevlerin tüm tesisi sardığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu bölgeye geçişlerin, söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi. Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı, söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Görüntü Dökümü
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Cep telefonu
Fabrikadan yükselen alevler
Aktüel
Çevredeki polisler
Adana Valisi Süleyman Elban'nın çalışmalarla ilgili bilgi alması
Geçişlerin kapatıldığı bölgede polislerin aldığı güvenlik önlemiDHA-Gündem Türkiye-Adana Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2022-11-29 01:11:21
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