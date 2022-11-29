Komşularına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 



ADANA, (DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Süleyman T., tartıştığı komşularından Adil Ayten'i (64) tabancayla vurarak öldürdü, Ömer Y.'yi ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman T., aynı binada oturan komşuları Erdem Y., oğlu Ömer Y. ve Adil Ayten ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman T., belinden çıkardığı tabanca ile komşularına ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Ayten ve Ömer Y.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden vurulup, ağır yaralanan Ayten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ömer Y.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Ayten'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından Süleyman T., olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Polis, olayla ilgili incelemeye devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA, (DHA)

2022-11-29 04:40:08



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