'Ev kurşunlama' dedikodusuyla başlayan kavgada Muhammet'i öldüren sanığa müebbet istemi



Akif ÖZDEMİRAnıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, daha önce evi kurşunlanan Muhammet Saydam'ı (22), mahallelinin 'Kadir yaptı' dedikodusu üzerine, aralarında husumet başlayınca çağırdığı parkta tabancayla öldüren Kadir Tunç (24) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 8 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Saydam, çocuk parkında kendisiyle aynı mahallede oturan Kadir Tunç ile buluştu, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine silah çekti. Tunç, Saydam'ı göğsünden vurdu. Saydam yere yığılırken, Tunç da kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saydam, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Saydam, toprağa verildi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir Tunç'un Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki akrabasının evine kaçtığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Tunç'u 10 Haziran'da yakalayıp gözaltına aldı. Bir süre önce Saydam'ın evinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı, mahallelinin de olayı Kadir Tunç'un gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Bu dedikodunun yayılması ile Saydam'ın da olay günü Tunç'un evini kurşunladığı, telefonda tartıştıktan sonra parkta buluşmak için randevulaştıkları belirlendi. İkili arasındaki husumetin, mahalledeki söylentilerle başladığı iddia edildi. Emniyete götürülen Tunç, ifadesinde; Muhammet Saydam'ın evini kurşunladığını, buluştukları parkta çıkan tartışmanın ardından kendisine silah çektiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Tunç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kadir Tunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkla maktul arasında birbirlerinin evine silahlı saldırı meselesinden önceye dayalı husumet bulunduğu ve bu konuda zaman zaman tartıştıkları anlatıldı. Olay günü de Tunç'un bu konuyu konuşmak için Saydam ile Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki parkta buluştuğu, ikili arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine sanığın, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Saydam'ı öldürdüğü ve motosikletle olay yerinden kaçıp, arkadaşının evinde saklandığı iddianamede belirtildi. İddianamede, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-29 15:42:31



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