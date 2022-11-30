Denizi paylaşamadılar; balıkçı teknesini diğer teknenin üzerine sürüp çarpması kamerada



ADANA, (DHA)ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında, balık avlamak için Akdeniz'e açılan bir kaptan, bölge konusunda sorun yaşadığı bir balıkçı teknesinin üzerine teknesini sürüp, hafif şekilde çarptı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Karataş ilçesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık avlamak için Akdeniz'e açılan 2 balıkçı teknesinin kaptanı arasında, alan konusunda sorun yaşandı. Kaptanlardan biri, teknesini diğer teknenin üzerine sürüp, hafif şekilde çarptı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, teknedekiler birbirlerine küfürler yağdırdı. Balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kıyıya döndü. Denizde sorun yaşayan balıkçıların, Sahil Güvelik ve Karataş Balıkçılar Kooperatifi yetkililerinin araya girmesiyle barışıp, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş ADANA, (DHA)

2022-11-30 00:03:24



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