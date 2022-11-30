Aralarında husumet olan 2 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kamerada

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da aralarında husumet olan 2 kişinin sopalı ve bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Husumetlisini karnından bıçakla yaralayan kişi, "Seni vurduğum yeter" diyerek, kaçtı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81186. Sokak´ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar sopa ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Taraflardan biri, "Seni delik deşik ederim" diyerek, elindeki bıçağı diğerine savurdu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada; husumetlisini bıçakla karnından hafif yaralayan kişi, "Seni vurduğum yeter" diyerek, kaçtı.

Yaralanan kişinin hastaneye gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-30 09:54:10



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