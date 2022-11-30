Adana'da 'gereksiz korna' uygulamasında 10 bin 780 TL ceza kesildi

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da trafik polislerinin yaptığı gereksiz korna uygulamasında 55 toplu taşıma aracına toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi. Araçları kontrol eden ekipler, ses ve görüntü cihazlarının da yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etti. Aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 55 toplu taşıma aracı şoförüne, halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-11-30 11:22:23
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