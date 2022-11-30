Gittiği restoranın sahibi tarafından öldürüldü

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Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde gittiği restoranın sahibi E.K. tarafından çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan Günay Karanfildağ hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Alpu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., mutfaktan aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle Karanfildağ'ı karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Günay Karanfildağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karanfildağ´ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayın ardından E.K. ile babası S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Malik GÖDELİNER

2022-11-30 12:37:10



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