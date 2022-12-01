Polis minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polis minibüsü ve motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaza, pazartesi günü, Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi´nde meydana geldi. Mehmet Çınar yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden ara sokağa dönen polis minibüsü çarpıştı. Kazada motosikletli Mehmet Çınar ve arkasında oturan Cumali Dağ, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet Çınar, taburcu edilirken, sağlık durumu kritik olan Cumali Dağ´ın ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Kaza anının ise güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-01 10:51:50
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