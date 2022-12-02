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Kendilerini yaraladığı iddiasıyla Efe'yi 4 saatlik işkenceyle öldürmüşler

DHA

Kendilerini yaraladığı iddiasıyla Efe'yi 4 saatlik işkenceyle öldürmüşler


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri Efe Beytekin´i (20), yeğenleriyle silahla tehdit edip, kaçırdı. Evlerinin deposunda sandalyeye oturttukları Beytekin'i yaklaşık 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Kırılan kaburgaları akciğerine batan ve beyin kanaması geçiren Beytekin hayatını kaybederken, operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Seyhan ilçesi Koza Mahallesi´nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin ve Musa Koç kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin´in, arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan (19) ile Baraj Caddesi´nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile 27 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Beytekin´in yanına gitti. Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya çalışan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.
SOPA VE SU HORTUMUYLA DÖVÜP, BIÇAKLADILAR
Şüpheliler Şahin Koç, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık, iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Efe Beytekin´i sopa, su hortumu, tekme ve yumrukla dövdü. M.K., kendisini korumaya çalışan Beytekin´i bacaklarından bıçakladı. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu.
AMBULANS İSTEDİLER
Beytekin´in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin´i ambulansla bir özel hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Efe Beytekin´in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırıklar oluşan Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Efe Beytekin´i kaçırıp, dövdüğü belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.´yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Evin deposunda inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan sopayı ele geçirdi. Ekipler, deponun da temizlendiğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin´i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.
6 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-02 10:11:37

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