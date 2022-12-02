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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayında ihracat rakamının geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar olduğunu duyurdu. Bakan Muş, ocak-kasım döneminde ihracatın yüzde 14 artışla 231 milyar doları aştığını kaydetti. DHA-Flaş Haber Türkiye-Adana

2022-12-02 11:47:29



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