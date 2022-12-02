Bakan Muş: İhracat rakamı geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolara ulaştı



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayında ihracat rakamının geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Muş, ocak-kasım döneminde ihracatın yüzde 14 artışla 231 milyar doları aştığını kaydetti.

Adana´ya, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana Sanayi Odası'nda dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "En yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. OcakKasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

PMI verilerinin Avrupa'daki yavaşlamayı yansıttığını belirten Bakan Muş, "OECD hesaplamalarına göre reel ticaret artışının 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 2,9'a düşmesi beklenmektedir. Küresel ekonomide büyüyen borç sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın zayıf büyüme ve yüksek borçlanma taleplerini işaret etmektedir. Mali sıkılaşma tek başına enflasyonu düşüremezken, büyümeyi düşürmekte ve borç sorununu tetiklemektedir. Küresel ekonomide bu gelişmeler yaşanırken, ülkemiz dış ticaret ve ekonomisindeki büyümeyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkemiz birçok ülkenin resesyona sürüklendiği dönemde büyümeyi sürdürmeyi başarmıştır. İkinci çeyrek büyümemiz yüzde 7,7 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. İlk üç çeyrekte mal ve hizmet ihracında yaşanan artış ile ihracatın büyümeye katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracından kaynaklanmıştır. Türkiye ekonomisi son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti. 2022 yılında yüzde 5 büyümeye ulaşılması öngörülmektedir. Dünyanın yüzde 3,1, Çin'in yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği ortamda Türkiye ekonomisinin gerçekleştireceği büyüme performansı çok değerli olacaktır" diye konuştu.

'EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ'

En yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığına dikkat çeken Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek, toplam ithalatımızın 4'te 1'ini oluşturdu. İthalat Kasım'da yüzde 14 artışla 30,7 milyar TL oldu. 11 aylık dış ticaret açığı 99,8 milyar dolara yükseldi. Altın ithalatı Kasım'da yüzde 2 bin 567 artarak 2,6 milyar dolara yükseldi. Parite etkisiyle dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar fazla gerçekleşti. Diğer taraftan, bazı sektörel gelişmeler de Kasım ayı ithalatımız üzerinde etkili olmuştur. Geçtiğimiz yıl başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Kasım ayında motorlu kara taşıtları ithalatımız yüzde 40 artışla 1,9 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla bu ayki dış ticaret açığımızda enerji, altın ve otomotiv kalemlerindeki ciddi artışın payı bulunmaktadır. Dış ticaret verilerimizi paylaşırken hizmet ihracatımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin de önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir. 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 69,4 oranında artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde yüzde 57,9 oranında artışla 26,8 milyar dolar taşımacılık geliri elde edilmiştir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-12-02 12:08:34



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