

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana programı kapsamında Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen 11´inci Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması´nın ödül törenine katıldı. Yarışmacılara ait tasarımların defile ile tanıtılmasının ardından ödüller dağıtıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleşen geceye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, Adana milletvekilleri, ATHİB Başkanı Fatih Doğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kent protokolü ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Muş, yeni ürünlerin Türk tasarımcılar tarafından dünya pazarlarına sunulacağını söyledi. Türkiye´nin tekstil ve hammaddeleri sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Muş, "Türkiye geniş üretim kapasitesi, her yıl daha fazla gelişiyor. Bu anlamda ihracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında arttı ve ülkemiz dünya genelinde 7´nci sıradaki konumunu korumaya devam etti" dedi. Türkiye´yi aynı zamanda önemli bir hizmet ihracatçısı ülke yapma hedefinde olduklarını aktaran Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Hiç kimse ama hiç kimse, Türkiye'nin azminden ve kararlılığından şüphe etmesin. Bu kararlılık, bu azim, bu motivasyon hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Biz hep birlikte; buradaki genç tasarımcılarımızla, sanayicilerimizle, müteşebbislerimiz de hep birlikte bunları hayata geçireceğiz. Ümitsizlik içerisinde olanlar, onlar kendi hikayelerini, kendi hayalleri içerisinde yollarına devam edebilirler. Ama Türkiye´yi, kendi boş hayalleriyle karıştırmasınlar."

Üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise şöyle konuştu:

"Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için daha çok üretmek, ürettiğimize değer katmak ve daha çok ihracat yapmak durumundayız. İhracatta son iki yılda büyük bir ivme yakaladık. 2021´i 225 milyar dolarla kapattık. 2022'nin, özellikle ilk yarısında da başarılı bir performans ortaya koyduk. Sayın Ticaret Bakanımızla bugün Adana Ticaret Odası´nda kasım ayı ihracat verilerini açıkladık. Bu ayı 21,9 milyar dolar ihracatla kapattık. 11 ayda 231 milyar doları aştık. 2021´deki yıllık ihracat hacmimize kasım ayının son haftasına girmeden ulaştık. Yılı inşallah hedefimizin üzerinde 252 milyar dolar civarında kapatacağız."

EN İYİ TASARIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan 10 yarışmacının tasarımı, gerçekleşen defile ile davetlilere tanıtıldı. Defilenin ardından en iyi 3 tasarım ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi `Likenler´ adlı tasarımıyla Esra Bekiroğlu olurken, 2´nci `Doğanın Renkleri´ isimli tasarımıyla Halide Çelik, 3´üncü ise `Kendiliğinden´ adlı tasarımıyla Eylem Barin oldu. Yarışmacının birincisine 100 bin lira para ödülü, yabancı dil ve yurt dışı eğitimi hediye edildi. İkinciye 75 bin lira, 3´üncüyü ise 50 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca, bölgede ihracat şampiyonu olan kuruluşlara plaket verildi. (DHA)Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2022-12-03 00:42:19



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