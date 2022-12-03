Yatak odasına termal çadır kurup Hint keneviri yetiştirmiş

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden F.S., evinin yatak odasındaki termal çadırda ele geçirilen Hint kenevirlerini, kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Ekipler Uçak, Meydan ve Fevzipaşa mahallelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 314 gram esrar, 996,81 gram metamfetamin, 3,63 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda baskın yapılan F.S.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında termal çadır içinde kurduğu serada 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. F.S., emniyetteki ifadesinde Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-03 10:22:44



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