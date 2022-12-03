Meyhanede, meşaleden çıkan yangın, 3 iş yerini yaktı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da meyhanede servis sırasında yakılan meşalelerden çıktığı iddia edilen yangın, motosiklet kiralama dükkanıyla üst kattaki fast food restoranına sıçradı. Yangında iş yerlerinde büyük çapta zarar oluştu.
Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Garsonların masaya servis yaparken yaktığı meşalelerin plastik çiçeklerini tutuşturmasıyla çıktığı öne sürülen yangın, bitişikteki motosiklet kiralama dükkanı ile üst kattaki fast food restoranına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 iş yerinde de büyük zarar oluştu.
ZARARI 6 MİLYON
Motosiklet kiralama dükkanındaki onlarca motosikletin yandığı ve iş yeri sahibinin 6 milyon lirayı aşkın zarara uğradığı öğrenildi.
Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-12-03 13:31:01
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