66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)-ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil Y. (57) polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

Mersin'de 2011'de cinayet ve gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Halil Y., 2021'de pandemi nedeniyle serbest bırakıldı. Yargılanıp, 66 yıl hapse çarptırılan Halil Y.'nin cezası onanınca, polis harekete geçti. Ekipler, Halil Y.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Polis, baskınla Halil Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklanan Halil Y.'nin 1988'de cinayet işleyip tutuklandığı, 2001'de aftan yararlanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-12-04 10:10:52



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