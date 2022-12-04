Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar

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Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini 'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 20 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. 'Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 125 devre mülk sahibinin 20 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen 55 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle yaşlı devre mülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkararak dolandırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-12-04 10:08:51



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