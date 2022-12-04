Özge Ulusoy: Cildimin daha iyi görünmesi için lazer tedavisi yaptırdım 



Özge Ulusoy: Özel bir lazer uygulamasını denemek için Adana´ya geldimYusuf Kantarlı-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ÜNLÜ manken ve oyuncu Özge Ulusoy, Adana´da özel bir medikal estetik kliniğinde lazer uygulamasını denedi. Ünlü manken, "Çok sık Adana´ya geliyorum ama bu sefer sadece Meral hocamızın uyguladığı özel bir `lazer´ uygulamasını denemek için geldim. Bu lazer Türkiye genelinde çok az yerde bulunuyor. Cildimin daha güzel görünmesi için lazer tedavisi yaptırdım" dedi. Mery Estetik´in sahibi Dr. Meral Mutlu´dan Genesis Lazer, Kolajen Stimülasyonu ve Hydrafacial Cilt Bakımı hakkında bilgi aldı. Ulusoy daha sonra Prof. Dr. Muhsin Akbaba'nın muayenehanesinde uygulama yaptırdı. Ünlü manken, bu çalışmalardan memnun kaldığını dile getirdi. Ulusoy, Prof. Muhsin Akbaba ve Mery Estetik ekibine teşekkür etti. Dr. Meral Mutlu´nun yurt dışından getirdiği cihazları ve uygulamaları yakından takip ettiğini belirten Ulusoy, "Çok sık Adana´ya geliyorum ama bu sefer sadece Meral hocamızın uyguladığı özel bir `lazer´ uygulamasını denemek için geldim. Bu lazer Türkiye genelinde çok az yerde bulunuyor. Cildimin daha güzel görünmesi için lazer tedavisi yaptırdım" dedi. `SAĞLIK TURİZMİ YAPIYORUZ´ Firma sahibi Dr. Meral Mutlu ise, "Mery Estetik 15 yıllık bir marka. Ben yurt dışından cihazlar getirip merkezlere satıyordum. İşlemler o kadar hoşuma gitti ki sadece satış değil klinik anlamda devam etmek istedim. Yurt dışındaki hasta potansiyelini bildiğimiz için Bodrum ilçesinde şube açmak için hazırlanıyoruz. Londra´da ise acentelerimiz aracılığıyla sağlık turizmi yapıyoruz" diye konuştu. `BİRÇOK ÜNLÜ BİZİ TERCİH EDİYOR´ Merkezlerinde birçok uygulama yapıldığını belirten Mutlu," Şu anda merkezimizde klasik işlemlerin haricinde henüz Türkiye´de yaygın olmayan Genesis Lazer, CO2 Fraksiyonel Lazer, Endolift Lazer, Vasküler Lazer gibi teknolojiler bulunuyor. Teknolojiyi yakından takip ettiğimiz için yeni çıkan cihazları hem kliniğime hem de ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. İşimizi her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Birçok ünlü isim bizi tercih ediyor. Bizi tercih ettikleri için de çok mutluyuz. Ünlüler ekran önünde olduğu için ciltleri son derece önemli. Kendilerini güvenilir ellere, Mery Estetik'e emanet ediyorlar" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Adana

2022-12-04 14:39:26



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