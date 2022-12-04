Adanaspor - Göztepe: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor - Göztepe: 2-2

DHA

Adanaspor - Göztepe: 2-2


Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem
ADANASPOR: Hasan Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Dk. 70 Ahmethan), Benasser, Nuno (Dk. 69 Hakan), Burak, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin), Jallow (Dk. 50 Iseka)
GÖZTEPE: Ekrem (Dk. 62 Arda) Tarık (Dk. 76 Ali), Dino, Emir, Atınç, İsmail, Yalçın (Dk. 76 Tuğbey), Palmer, Yasin (Dk. 90 Gottwalt), Tijanic, Kvasina (Dk. 76 Atanga)
GOLLER: Dk. 4 Nuno, Dk. 71 Ahmethan (Adanaspor), Dk. 15 Yasin, Dk. 84 Palmer (Göztepe)
Spor Toto 1'inci Lig'in 16´ncı haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
4´üncü dakikada Adanaspor´da sol kanattan atak geliştiren Emre, içeri doğru ortaladı. Nuno´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15´inci dakikada Göztepe´den Atınç´ın uzun pası, kaleci Hasan´ın hatasıyla İsmail´in önünde kaldı. İsmail´in vuruşu direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Palmer´in şutu da direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
41´inci dakikada Adanaspor´da Nuno´nun sert vuruşunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.
43´üncü dakikada Adanaspor´da Nuno, ceza sahası dışından sert vurdu. Nuno´nun vuruşunda kaleci Ekrem, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
44´üncü dakikada Adanaspor´da sağ kanattan Jallow, içeri ortaladı. Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.
53´üncü dakikada Adanaspor´un atağında Burak, sol kanattan içeri ortaladı. Tetteh´in kafa vuruşunda top direkten döndü. Karambolde topla buluşan Iseka´nın vuruşunda Emir, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
71´inci dakikada Adanaspor´da topla buluşan Iseka, topuk pasıyla Ahmethan´ı gördü. Ahmethan´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
73´üncü dakikada Göztepe´de kontraatağa çıkan Yasin, kaleci Hasan´ın üzerinden topu aşırdı ancak top yaşanan karambolde direkten oyun alanına döndü.
84´üncü dakikada Göztepe´de sol kanattan atak geliştiren Atanga, pasını Palmer´e gönderdi. Palmer´in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-12-04 18:16:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bakan Yardımcısı Bayraktar, EMBA Hunutlu Termik Santrali'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Bayraktar, EMBA Hunutlu Termik ...
TJK, Adana'da resim sergisi açtı
YEREL HABERLER TJK, Adana'da resim sergisi açtı
(Görüntülü) Özge Ulusoy: Cildimin daha iyi görünmesi için lazer tedavisi yaptırdım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Özge Ulusoy: Cildimin daha iyi görünmesi ...
Özge Ulusoy: Cildimin daha iyi görünmesi için lazer tedavisi yaptırdım 
YEREL HABERLER Özge Ulusoy: Cildimin daha iyi görünmesi için lazer ...
(Görüntülü) ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYELERİNE KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYELERİNE ...
Adana'da hayvancılık yapan konargöçerlere yaşam çadırı dağıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da hayvancılık yapan konargöçerlere yaşam ...
(Görüntülü) ADANALILAR KAHVALTIDA CİĞERİN YANINDA DALAK, BÖBREK, YÜREK VE UYKULUK DA YİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANALILAR KAHVALTIDA CİĞERİN YANINDA ...
Adanalılar kahvaltıda ciğerin yanında dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da yiyor
YEREL HABERLER Adanalılar kahvaltıda ciğerin yanında dalak, böbrek, ...
(Görüntülü) 66 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 66 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ ...
(Görüntülü) DEVRE MÜLKÜNÜ YÜKSEK FİYATA SATMAK İSTEYEN 125 KİŞİYİ 20 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVRE MÜLKÜNÜ YÜKSEK FİYATA SATMAK ...
Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi ...
66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonlarda 170 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonlarda ...
66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 66 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi ...
Adana merkezli 33 ilde, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 55 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana merkezli 33 ilde, devre mülk dolandırıcılığı ...
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ...
Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ...
Adana'da "Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi ...
Adana'da "TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi" tamamlandı
YEREL HABERLER Adana'da "TÜRKONFED 24. Girişim ve İş Dünyası ...
(Görüntülü) MEYHANEDE, MEŞALEDEN ÇIKAN YANGIN, 3 İŞ YERİNİ YAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEYHANEDE, MEŞALEDEN ÇIKAN YANGIN, 3 İŞ ...
Adana'da çıkan yangında 3 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu
YEREL HABERLER Adana'da çıkan yangında 3 iş yerinde büyük çapta ...
Meyhanede, meşaleden çıkan yangın, 3 iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Meyhanede, meşaleden çıkan yangın, 3 iş yerini yaktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.