Adanaspor - Göztepe: 2-2

Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem
ADANASPOR: Hasan Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Dk. 70 Ahmethan), Benasser, Nuno (Dk. 69 Hakan), Burak, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin), Jallow (Dk. 50 Iseka)
GÖZTEPE: Ekrem (Dk. 62 Arda) Tarık (Dk. 76 Ali), Dino, Emir, Atınç, İsmail, Yalçın (Dk. 76 Tuğbey), Palmer, Yasin (Dk. 90 Gottwalt), Tijanic, Kvasina (Dk. 76 Atanga)
GOLLER: Dk. 4 Nuno, Dk. 71 Ahmethan (Adanaspor), Dk. 15 Yasin, Dk. 84 Palmer (Göztepe)
Spor Toto 1'inci Lig'in 16´ncı haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
4´üncü dakikada Adanaspor´da sol kanattan atak geliştiren Emre, içeri doğru ortaladı. Nuno´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15´inci dakikada Göztepe´den Atınç´ın uzun pası, kaleci Hasan´ın hatasıyla İsmail´in önünde kaldı. İsmail´in vuruşu direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Palmer´in şutu da direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
41´inci dakikada Adanaspor´da Nuno´nun sert vuruşunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.
43´üncü dakikada Adanaspor´da Nuno, ceza sahası dışından sert vurdu. Nuno´nun vuruşunda kaleci Ekrem, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
44´üncü dakikada Adanaspor´da sağ kanattan Jallow, içeri ortaladı. Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.
53´üncü dakikada Adanaspor´un atağında Burak, sol kanattan içeri ortaladı. Tetteh´in kafa vuruşunda top direkten döndü. Karambolde topla buluşan Iseka´nın vuruşunda Emir, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
71´inci dakikada Adanaspor´da topla buluşan Iseka, topuk pasıyla Ahmethan´ı gördü. Ahmethan´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
73´üncü dakikada Göztepe´de kontraatağa çıkan Yasin, kaleci Hasan´ın üzerinden topu aşırdı ancak top yaşanan karambolde direkten oyun alanına döndü.
84´üncü dakikada Göztepe´de sol kanattan atak geliştiren Atanga, pasını Palmer´e gönderdi. Palmer´in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-12-04 18:16:58
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