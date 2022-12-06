Adana´ya şehit ateşi düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK´lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman´ın (41) memleketi Adana´daki ailesine acı haber ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PençeKilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcısı infilak ettirmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman´a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.
Şehit Binbaşı Mehmet Duman´ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi´nde törenle defnedileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-12-05 22:56:43
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