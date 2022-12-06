Şehit Binbaşı Duman'ın cenazesi, Adana´ya getirildi

Anıl ATARGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Harekatı bölgesinde PKK´lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman´ın (41) cenazesi, askeri uçakla Adana´ya getirildi. Şehidin eşi Beyhan Duman (35), "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman´ın cenazesi, Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana´ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı´nda düzenlenen karşılama törenine Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolü katıldı.
`SANA DOYAMADIM´
Şehidin aile bireyleri, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Binbaşı Duman´ın eşi Beyhan Duman, "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?" diyerek gözyaşı döktü. Törende, kardeşi İbrahim Duman´ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.
Binbaşı Mehmet Duman´ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirildikten sonra askeri araca konularak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-06 14:35:20
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