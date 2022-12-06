Yanan dükkandaki motosikletlere dokunduğu için kendisini uyaran iş yeri sahibini öldürdü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde çıkan yangında zarar gören kiralama dükkanındaki motosikletlere dokunan M.K., kendisini uyaran iş yeri sahibi Uğur Uca'yı bıçaklayarak öldürdü.
Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede 3 Aralık günü meşaleli servis sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler, Uğur Uca'ya ait motosiklet kiralama dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.
Uğur Uca, bu sabah yanan dükkanına geldiğinde tanımadığı M.K.'nin içerideki motosikletlere dokunduğunu gördü. Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek dokunmaması için M.K.'yi uyardı. İddiaya göre M.K.'nin 'Sana ne, istediğime dokunum' sözleri nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada M.K., cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Uca'yı bıçaklayıp, kaçtı. Çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Uca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan M.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-06 15:41:03
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