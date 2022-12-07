Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, sopayla öldürüldü

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Cumali Sucu (51), zihinsel engelli oğluyla dalga geçince uyardığı Yunus Akdağ (29) tarafından, çıkan kavgada başına sopayla vurularak öldürüldü. Yakalanıp, gözaltına alınan Akdağ, tutuklandı.

Olay, 26 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Yunus Akdağ, sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu´nun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu (20) ile iddiaya göre hakaret edip, dalga geçti. Bunu öğrenen Cumali Sucu, Akdağ´ı uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Akdağ, evden aldığı sopayla Cumali Sucu´nun başına vurup, kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cumali Sucu, 28 Kasım gecesi hayatını kaybetti.

`ODUN PARÇASINI RASTGELE FIRLATTIM´

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandığı adrese yaptığı baskında Akdağ´ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yunus Akdağ´ın ifadesinde, "Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-07 10:05:22



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