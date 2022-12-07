Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisi, otoyolda takibe aldığı TIR´ı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek `Aşil´ ile arama yapılan aramada, TIR´ın şoför dinlenme bölümündeki döşeme kılıfının içine gizlenen 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı TIR, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.Z.´nin (35) indirildiği TIR´da, narkotik köpeği `Aşil´ ile arama yapıldı. `Aşil´in, sürücünün dinlenmek için oluşturduğu bölümdeki yatağa tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, döşeme kılıfının içine gizlenen 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Z., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, "Yola çıkmadan önce biri gelip, emaneti bıraktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp da bakmadım" diyen M.Z., sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-07 10:11:22
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