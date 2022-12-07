Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da çöp kamyonu, 2 TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orta şeritte çöp kamyonu, 2 TIR ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, TIR sürücülerinden Reşat E., araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürcü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-12-07 22:58:22



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