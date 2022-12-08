Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ustası çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ustası çıktı

DHA

Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ustası çıktı


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yangında zarar gören kiralama dükkanındaki motosikletlere dokunduğu iddiasıyla çıkan kavgada, iş yeri sahibi Uğur Uca´yı (33) bıçaklayarak öldüren Muhammed Kandemir (25) tutuklandı. Kandemir´in PVC doğrama ustası olduğu, aynı yangında zarar gören yandaki iş yerine pencere ölçüsü almak için geldiği, ifadesinde de Uca ile arkadaşlarının darbetmesi üzerine kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdüğü belirtildi.
Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede 3 Aralık günü meşaleli servis sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Uğur Uca'ya ait motosiklet kiralama dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.
Uca, 6 Aralık sabahı yanan dükkanına geldiğinde tanımadığı Muhammed Kandemir´in içerideki motosikletlere dokunduğunu gördü. Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek dokunmaması için Kandemir´i uyardı. İddiaya göre, Kandemir, "Sana ne, istediğime dokunurum" sözleri nedeniyle çıkan kavgada Uca´yı göğsünden bıçakladı.
BIÇAK DARBESİ KALBİNE GELMİŞ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motorize yunus timlerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ilk müdahalesi yapılan Uca ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve kalbinden yaralandığı belirlenen Uca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kandemir ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.
`ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM´
PVC doğrama ustası Kandemir´in, aynı yangında zarar gören meyhaneye pencere ölçüsü almak için geldiği, merakı olduğu için motosikletlere baktığı ortaya çıktı. Kandemir´in, çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği belirtildi. İfadesinde, "Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Darbedilmeye başlayınca kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmek istemedim" diyen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KÜLLERİMDEN DOĞACAĞIM'
Öte yandan Uğur Uca'nın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkati çekti. Uca, yanan motosikletlerini, "Ben bu hayatta çok düştüm, çok da kalktım. Benim dizlerim yara dolu, alışkınım düştüğüm yerden kalkmaya. Küllerimden doğacağım. İyi dilekleriniz ve yanımda olup bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" notuyla paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-08 10:18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI
Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı
Adana'da orman gençleştirme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da orman gençleştirme çalışması yapıldı
Adana'da 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Adana'da 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete ...
Saimbeyli'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
YEREL HABERLER Saimbeyli'de zabıta ekipleri zincir marketleri ...
Seyhan Belediye Başkanı Akay, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay, gazetecilerle bir araya ...
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa dava
Koronavirüsün kanser hücrelerinin yayılımını hızlandırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüsün kanser hücrelerinin yayılımını ...
Yaşar usta, dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Yaşar usta, dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya ...
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine ...
(Görüntülü)TIR&#039;DA DÖŞEME KILIFINA GİZLENEN 2,3 KİLO KOKAİNİ &#039;AŞİL&#039; BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIR'DA DÖŞEME KILIFINA GİZLENEN 2,3 ...
(Görüntülü)ENGELLİ OĞLUYLA DALGA GEÇEN KOMŞUSUNU UYARDI, SOPAYLA ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENGELLİ OĞLUYLA DALGA GEÇEN KOMŞUSUNU ...
TIR'da döşeme kılıfına gizlenen 2,3 kilo kokaini 'Aşil' buldu
YEREL HABERLER TIR'da döşeme kılıfına gizlenen 2,3 kilo kokaini ...
Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, sopayla öldürüldü
YEREL HABERLER Engelli oğluyla dalga geçen komşusunu uyardı, sopayla ...
Adana'da tırın sürücü yatağında 2 kilo 300 gram kokain bulundu
YEREL HABERLER Adana'da tırın sürücü yatağında 2 kilo 300 gram ...
Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü
Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi
YEREL HABERLER Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları ...
Adana'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı
Adana'da Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı
Öğrencileri ücretsiz tıraş eden berber, daha fazla kişiye ulaşmayı istiyor
YEREL HABERLER Öğrencileri ücretsiz tıraş eden berber, daha fazla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.