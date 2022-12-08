Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ustası çıktı



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yangında zarar gören kiralama dükkanındaki motosikletlere dokunduğu iddiasıyla çıkan kavgada, iş yeri sahibi Uğur Uca´yı (33) bıçaklayarak öldüren Muhammed Kandemir (25) tutuklandı. Kandemir´in PVC doğrama ustası olduğu, aynı yangında zarar gören yandaki iş yerine pencere ölçüsü almak için geldiği, ifadesinde de Uca ile arkadaşlarının darbetmesi üzerine kendisini korumak için bıçak kullandığını öne sürdüğü belirtildi.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir meyhanede 3 Aralık günü meşaleli servis sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Uğur Uca'ya ait motosiklet kiralama dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.

Uca, 6 Aralık sabahı yanan dükkanına geldiğinde tanımadığı Muhammed Kandemir´in içerideki motosikletlere dokunduğunu gördü. Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek dokunmaması için Kandemir´i uyardı. İddiaya göre, Kandemir, "Sana ne, istediğime dokunurum" sözleri nedeniyle çıkan kavgada Uca´yı göğsünden bıçakladı.

BIÇAK DARBESİ KALBİNE GELMİŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motorize yunus timlerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ilk müdahalesi yapılan Uca ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve kalbinden yaralandığı belirlenen Uca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kandemir ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.

`ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM´

PVC doğrama ustası Kandemir´in, aynı yangında zarar gören meyhaneye pencere ölçüsü almak için geldiği, merakı olduğu için motosikletlere baktığı ortaya çıktı. Kandemir´in, çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği belirtildi. İfadesinde, "Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Darbedilmeye başlayınca kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmek istemedim" diyen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KÜLLERİMDEN DOĞACAĞIM'

Öte yandan Uğur Uca'nın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkati çekti. Uca, yanan motosikletlerini, "Ben bu hayatta çok düştüm, çok da kalktım. Benim dizlerim yara dolu, alışkınım düştüğüm yerden kalkmaya. Küllerimden doğacağım. İyi dilekleriniz ve yanımda olup bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" notuyla paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-08 10:18:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.