Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu

DHA

Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´nın Yüreğir ilçesinde Baran Tunç´un (20), yol kenarında, darp izleri tespit edilen cansız bedeni bulundu. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi´nde 8 Aralık gecesi yürüyenler, yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, Baran Tunç´a ait olduğu tespit edildi. Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi´nde oturduğu saptanan Tunç´un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tunç´un dövüldüğü, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopayla vurulduğu saptandı. Otopsinin ardından yakınlarınca alınan Baran Tunç´un cenazesi, toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-09 10:00:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi; o ...
Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa kamyonetin çarpması kamerada
YEREL HABERLER Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ...
Başkandan 18 bin lira alacağı olduğunu iddia edip, parti binasını kundakladılar
YEREL HABERLER Başkandan 18 bin lira alacağı olduğunu iddia edip, ...
Adana’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencileri 16 madalya kazandı
YEREL HABERLER Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencileri 16 madalya ...
Adana'da "Esentepe Köy Yaşam Merkezi" açıldı
YEREL HABERLER Adana'da "Esentepe Köy Yaşam Merkezi" açıldı
Çukurova Üniversitesinden öğrenci yemekhanesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesinden öğrenci yemekhanesiyle ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK ...
Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümlerinin nedeni ...
Adana'da durdurulan minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da durdurulan minibüste 15 düzensiz göçmen ...
(Görüntülü) YANAN &#039;MOTOSİKLETLERE DOKUNMA&#039; KAVGASINDA KATİL, PVC USTASI ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANAN 'MOTOSİKLETLERE DOKUNMA' ...
Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak ...
Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ustası çıktı
YEREL HABERLER Yanan 'motosikletlere dokunma´ kavgasında katil, PVC ...
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 YARALI
Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı
Adana'da orman gençleştirme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da orman gençleştirme çalışması yapıldı
Adana'da 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Adana'da 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete ...
Saimbeyli'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
YEREL HABERLER Saimbeyli'de zabıta ekipleri zincir marketleri ...
Seyhan Belediye Başkanı Akay, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay, gazetecilerle bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.