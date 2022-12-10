Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 47 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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1 ÖLÜ, 47 YARALI

Adana´nın Kozan ilçesinde Özay Kayhan'ın kullandığı iki römorku bulunan traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralı sayısı 48'e yükselirken, durumu ağır olan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Hüsnü Kurt (57), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 47 yaralının tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-10 19:37:55



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