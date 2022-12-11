Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

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Ali GÖKDAL/ FEKE (Adana), (DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Gıdı (54), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi Cevizlidere mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Mustafa Gıdı, iddiaya göre kendi kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Gıdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gıdı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-12-11 23:11:48



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