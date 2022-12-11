1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada, traktör sürücüsü tutuklandı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA´nın Kozan ilçesinde, arkasındaki iki römorkörde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü Özay Kayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesi´nde meydana geldi. Özay Kayhan yönetimindeki arkasında iki römork bulunan 01 VZ 639 plakalı traktör, devrildi. Römorklarda bulunan tarım işçilerinden Hüsnü Kurt (57) hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kayhan, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sıkarılan Kayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada yaralanan tarım işçilerinin bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-11 23:54:49



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