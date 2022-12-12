Evinde 20 saka kuşu ele geçirilen kişiye 26 bin TL ceza

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da evinde, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirilen Suriye uyruklu Ali el-Diyab´a 26 bin TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı´ndaki bir evde beslenmesi yasak olan saka kuşu bulunduğu bilgisine ulaştı. Suriye uyruklu Ali el-Diyab´ın evine baskın yapan ekipler, 2 ayrı kafeste 20 saka kuşu buldu. El-Diyab´a 26 bin TL idari para cezası uygulanırken, el konulan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7´nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte doğaya bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-12 10:03:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.