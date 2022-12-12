Evinde 20 saka kuşu ele geçirilen kişiye 26 bin TL ceza

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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da evinde, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirilen Suriye uyruklu Ali el-Diyab´a 26 bin TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı´ndaki bir evde beslenmesi yasak olan saka kuşu bulunduğu bilgisine ulaştı. Suriye uyruklu Ali el-Diyab´ın evine baskın yapan ekipler, 2 ayrı kafeste 20 saka kuşu buldu. El-Diyab´a 26 bin TL idari para cezası uygulanırken, el konulan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7´nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte doğaya bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-12 10:03:25



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