Köprüde trafik güvenliği için 'dubalı' önlem



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da güzel manzarası ve yaz mevsiminde serinliğiyle cazibe merkezi haline gelen Seyhan Baraj Gölü üzerindeki 3 şeritli, bin 575 metre uzunluğundaki Çatalan Köprüsü'ne, araç park edilmemesi ve kazaların azaltılması için beton dubalar yerleştirildi.

Seyhan Baraj Gölü üzerinde 2002 yılında kullanılmaya başlanan Çatalan Köprüsü, özellikle yaz aylarında serin olması ve güzel manzarası nedeniyle cazibe merkezi haline geldi. Köprünün sağına ve soluna park eden araçlar nedeniyle onlarca ölümlü trafik kazasının yaşanması, intihar vakaları ve masalar kurulup içki içilmesi tepkiye neden olunca, belediye ekipleri harekete geçti. Köprünün sağına ve soluna beton duba yerleştiren ekipler, araç parkını engelledi.

`VATANDAŞLARIMIZ BURANIN KIYMETİNİ BİLEMEDİ´

Çevre esnafından Alaaddin Uzun (58), Adanalıların yaz aylarında serinlemek için köprüye geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımız buranın kıymeti bilemedi. Araçlarını köprü üzerine park edip mangal yakıp, içki içip yolun kapanmasına neden oluyorlardı. Araçların yollara park etmesi nedeniyle trafik kazaları oldu ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti" dedi.

`KÖPRÜ ÜZERİNE İÇKİ MASALARI KURULUYORDU´

Dubalar konulmadan önce çocuklu ailelerin köprü üzerinde yürüyüş yapmaya korktuğunu söyleyen Uzun, "Yetkililer, araç parklarına önlem almak için duba koydu. Şu anda herkes çok memnun. Artık aileler köprünün sonuna araçlarını park edip yürüyüş yapıyorlar, manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çektiriyorlar. Daha önce bu manzaradan aileler faydalanamıyordu. Trafik de çok aksıyordu. Artık bu manzaralar ortadan kalktı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-12-12 10:48:29



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