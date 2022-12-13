Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon (2)

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14 GÖZALTI

Adana merkezli 6 ilde, sahte para basan şebekeye yönelik operasyon kapsamında, 14 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 44 adet 50 dolar, 13 adet 100 dolar, 1483 adet 200 TL, 1617 adet 100 TL ve 113 adet 50 TL'lik sahte banknot; ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını ile 7,87 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, firari 4 kişinin arandığı belirtildi. Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-13 13:52:32



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