Tartıştıkları kişilerce tabancayla vurulan 2 kardeş öldü

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)ADANA'da, tartıştıkları kişiler tarafından tabancayla vurulan Vahit (37) ve Emrah Kara (28) kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce tartışma yaşadıkları 3 kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada, Vahit ile Emrah Kara, tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vahit ve Emrah Kara kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanmaları için geniş çaplı araştırma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-12-14 16:34:55
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