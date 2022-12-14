Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (2)

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SALDIRI ANI KAMERADA

Adana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişilerce pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeşin, otomobilleriyle ilerlerken, şüphelilerin bulunduğu araçla karşı karşıya geldikleri anlar yer aldı. 2 kardeşin, kullandıkları otomobillerden inerek şüphelilerin üzerlerine koştukları, bu sırada arka koltuktan inen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldukları da kameraya yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-12-14 17:31:38



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