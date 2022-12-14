Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (3)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİLERDEN BİRİ AĞIR YARALI

Adana'nın Kozan ilçesinde Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşleri pompalı tüfekle vuran Müslüm Bora (30), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bora, buradaki müdahalenin ardından da Adana´ya sevk edildi. Müslüm Bora'nın, olay sırasında Emrah Kara tarafından tabancayla vurulduğu, yoldan geçen bir araçla da İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-12-14 17:52:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.