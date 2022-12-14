Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (4)



FİRARİ 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin pompalı tüfekle vurulması ile ilgili firari durumdaki şüpheliler Ferdi B. ve Alican A., polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan diğer cinayet şüphelisi Müslüm Bora'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Emniyete götürülen iki şüphelinin sorgunun sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-14 23:00:44



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