Adana'daki 'sahte para' şebekesine operasyonda 5 tutuklama



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA merkezli 6 ilde, piyasaya sahte dolar ve Türk lirası ile ayarı düşürülmüş cumhuriyet altını sürmeye çalıştıkları belirlenen ve operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 5´i tutuklandı; 2´si adli kontrol şartı, 9´u da savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul´dan kente getirilen sahte dolar ve Türk lirası ile ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi. Polis, teknik ve fiziki takiple şebekeyi deşifre edip, harekete geçti. Adana merkezli İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye´de 13 Aralık'ta önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 kişi, yakalanarak gözaltını alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 44 adet 50 dolarlık, 13 adet 100 dolarlık, 1483 adet 200 liralık, 1617 adet 100 liralık ve 113 adet 50 liralık sahte banknot; ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını ile 7,87 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken; 2´si adli kontrol şartı, 9´u savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-15 10:00:45



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