Hızla ilerleyen otomobilin arka kapısından sarkan kişi, görenleri korkuttu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da, bir kişinin, hareket halindeki otomobilin arka kapısından belden aşağısının sarktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Videoyu çeken sürücünün, hızla ilerleyen otomobilin sürücüsüne korna çalarak, "Sağa çek, adam sürükleniyor" diye uyardığı duyuldu.
Olay, 12 Aralık´ta akşam saatlerinde Kozan Karayolu´nun Sarıçam ilçesi istikametinde meydana geldi. Yolda hızla ilerleyen 01 AEL 838 plakalı otomobilin arka kapısından bir kişinin belden aşağıya sarktığını gören başka bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, videoyu çeken sürücünün korna çalarak hızla ilerleyen otomobilin sürücüsünü, "Sağa çek, adam sürükleniyor" diye uyardığı duyuldu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-12-15 12:38:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.