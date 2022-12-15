Barda eğlenirken silahlı saldırıda öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA,(DHA)ADANA'da barda eğlenen İsmail Ceyhan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir barda meydana geldi. Barda eğlenen İsmail Ceylan, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Bardakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-12-15 18:04:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.