Alışveriş merkezinde cep telefonu hırsızlığı kamerada



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da son bir haftada 90 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Doğuş Güldan´ın (32), bir alışveriş merkezindeki trambolin parkta çalışan Ecem B.´nin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Para, inşaat malzemesi, cep telefonu, klima ünitesi olmak üzere yaklaşık 90 bin lira değerinde 10 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelilerden Doğuş Güldan´ın, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´ndeki bir alışveriş merkezindeki trambolin parkta çalışan Ecem B.´nin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Güldan´ın, kayıt masasının üzerindeki cep telefonuna uzanıp alarak, cebine koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Güldan´ın, cep telefonunu ise sattığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğuş Güldan´ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-16 10:03:12



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