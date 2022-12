Çöplüğe dönen sulama kanallarında temizlik başladı

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, tarım mevsiminin bitmesinin ardından suların kesilmesiyle çöplüğe dönen kanallarda iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başlandı.

Kent merkezinin güney ve kuzey bölgelerindeki mahallelerden geçip Çukurova'nın 2 milyon dekar tarım arazisine can veren Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanallardan bırakılan su, tarım mevsiminin sona ermesi ve yağışların başlamasıyla aralık ayında kesildi. Küçük çaplı su birikintilerinin kaldığı kanallar, bilinçsiz kişilerin attığı çöpler ve yosunlar, kötü koku ve manzaraya neden oldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) kanallardaki manzarayı gündeme getirmesinin ardından Devlet Su İşleri 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle kanala giren ekipler, çöp yığınlarını ve kanal kenarındaki yosunları toplayıp kamyonetlere yükledi. Yetkililer, çalışmaların 15 gün içinde tamamlanacağını ve sulama kanallarına suyun mart ayında verileceğini belirtti.

'DUYARSIZLIK BU HALE GETİRİYOR'

Her yıl kış ayında suların kesildiğini ve kokunun başladığı belirten Mehmet Yılmaz (51), ekiplerin çalışmalarından mutlu olduğunu dile getirdi.

Sulama kanallarına halkın attığı çöplere üzüldüğünü söyleyen Hülya Yarıcı (82) ise en küçük çöpü atmaya bile çekindiğini, insanların çok bilinçsiz davrandığını ifade etti.

Sulama kanalı yakınında oturduğunu belirten Ali Kara (57), "Her yıl insanlarımızın duyarsızlığı sulama kanalımızı bu hale getiriyor. Normalde her sene rutin temizlik çalışması yapılıyor ama yetersiz kalıyordu. Çevredeki apartmanlar kokudan çok rahatsızdı. Bu yıl daha detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

