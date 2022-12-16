Adana´da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi´ndeki A.B.´ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı. Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-16 10:11:54



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