Tartıştıkları kişilerce öldürülen 2 kardeş yan yana toprağa verildi

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Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde aralarında husumet olan kişilerle trafikte çıkan tartışmada tabancayla vurulan Vahit (37) ve Emrah Kara (28) kardeşler, toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce tartışma yaşadıkları 3 kişiyle trafikte karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada otomobillerinden inen Vahit (37) ve Emrah Kara (28), şüphelilerin bulunduğu otomobilin yanına doğru koşarken arka koltuktan tüfekle inen Müslüm Bora (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan iki kardeş, yaşamını yitirdi.

Emrah Kara'nın tabancayla açtığı ateşte yaralanan Müslüm Bora ise yoldan geçen bir araçla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bora, tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan Müslüm Bora'nın yanındaki şüpheliler Ferdi B. ve Alican A., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüphelinin sorgunun sürdüğü bildirildi.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan 2 kardeşin cenazesi, yakınları tarafından Kozan ilçesi merkezine getirildi. Kozan Asri Mezarlığı'na götürülen Kara kardeşler, yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-12-16 14:39:23



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