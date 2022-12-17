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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Adliyesi´ndeki kavgaya 5 tutuklama

DHA

Adana Adliyesi´ndeki kavgaya 5 tutuklama


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Adalet Sarayı´nda duruşma salonu önünde çıkan kavgada, 13 güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla darbeden 5 şüpheli tutuklandı. Hastanede tedavisi süren güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, 15 Aralık günü saat 11.00 sıralarında Adana Adalet Sarayı´nda meydana geldi. 2´nci Çocuk Mahkemesi´nde görülen `yaralama´ davası sonrası duruşma salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler, tarafları koridordan uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı. Gruptaki Erol A., Fırat A., Nurullah A., Serdar A., Uğur A. ile M.A., ellerindeki coplarını aldığı güvenlik görevlilerini darbetti. Koridorda başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü. Gruptakiler, yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Kavga, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. O anlar adliyedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 
Kavgada yaralanan 13 güvenlik görevlisi, çağırılan ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan güvenlik görevlilerinden birinin, durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Kurumu´nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-12-17 10:27:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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