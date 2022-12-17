Kansere çareyi 3 boyutlu arıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kansere çareyi 3 boyutlu arıyorlar

DHA

Kansere çareyi 3 boyutlu arıyorlar


Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi. Modellemeler üzerinde, kansere çare olması beklenen T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve CAR-T gibi yeni tedavilerin etkinliği araştırılırken, yeni ilaç keşifleri de yapılıyor.
Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat ve ekibi, ABD'deki Penn State Üniversitesi'nde canlı hücrelerin katman katman basılması ile gerçeğe en yakın dokuların oluşturulmasını sağlayan biyobasım teknolojisi ile 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştiriyor. Bu modellemeler üzerinde, kanser hastalığında T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve CAR-T gibi yeni tedavi yöntemlerinin etkinliğini araştırılıyor. Ayrıca bu modellemeler, yeni ilaç çalışmalarında hayvan deneylerinin yerine geçebilecek ve daha doğru yanıtların alınmasını sağlayacak test platformu olarak da kullanılabiliyor. Proje amaçlı yurt dışındaki üniversitelerde faaliyette bulunabilmesine imkan sağlayan 'sabatik izin' kapsamında geldiği Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde doku mühendisliği, 3 boyutlu kanser modelleri ve kanser immunoterapisi üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Özbolat, bu zorlu hastalığa umut olacak projesini DHA'ya anlattı. 
İMMÜN TERAPİ VE CAR-T TERAPİSİ NASIL UYGULANIYOR?
ABD'de 2017'de FDA onayı aldıktan sonra klinik anlamda hız kazanan insan bağışıklık hücreleri olarak bilinen T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve CAR-T gibi yeni yöntemlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, "Kanser hastasından alınan kan örneği laboratuvara gönderilerek o kandan bağışıklık hücreleri ayrıştırılıyor. Bu hücreleri sentetik biyoloji tekniğiyle mühendisliğini yaparak istediğiniz kanser türüne özgü yani o kanseri tanıyacak, başka hücrelere zarar vermeyecek şekilde programlayabiliyorsunuz. Hazırlanan akıllı hücreler daha sonra hastaya geri enjekte ediliyor ve etkisi görülmeye başlanıyor. Ancak yarım milyon doları bulan pahalı bir teknoloji ve genellikle kan kanseri ile lenf kanserinde kullanılıyor" dedi. 
3 BOYUTLU KANSER MODELLEMELERİ GELİŞTİRİLİYOR
Bu terapilerin etkinliğinin araştırıldığı 3 boyutlu kanser modelleri geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özbolat, "Biyobasım teknolojisi kullanarak canlı hücreleri katman katman basıp 3 boyutlu doku yapısı çıkarıyoruz. Gerçek dokuya, gerçek tümöre çok yakın, tümörün dış kısmında bulunan diğer hücre tiplerine de çok yakın, damarlaşmış bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapıyı milimetrenin altındaki boyutlarda olan küçük çiplerde yapıyoruz. Bu modeller, çeşitli ilaçların keşfedilmesi için ya da CAR-T, immün terapi, ozon terapi gibi değişik terapilerin geliştirilmesi için kullanılabilecek platformlar. Platform dediğimizde mekanik bir şey düşünmeyin. Bunlar tamamen biyolojik hücrelerden oluşmuş canlı yapılar oluyor" diye konuştu. 
KANSER TERAPİLERİNİN KATI TÜMÖRLERDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR
Prof. Dr. Özbolat, genellikle kan kanseri ile lenf kanserinde kullanılan CAR-T ve immün terapi gibi yeni yöntemlerin akciğer, pankreas, meme kanseri gibi katı tümörler üzerindeki etkinliğini de bu modellemeler sayesinde araştırılabildiklerini kaydetti. Özbolat, "3 boyutlu biyobasım ile yapılmış katı tümör dokularını kullanarak immün hücreler, bağışıklık hücreleri, CAR-T'ler hatta kemoterapi ilaçları bu sistemin içerisine nasıl giriyor, sistemde diğer hücre tipleriyle ya da kanser hücre tipleriyle ne gibi bir etkileşim halinde diğer dokulara zarar veriyor mu, sadece tümör dokusunu mu öldürüyor, ne derece etkili öldürüyor; bunu inceliyoruz. Önümüzdeki yıllarda umarım bu katı tümörler için de güzel yanıtlar alınmaya başlanacak" dedi. 
YENİ İLAÇLAR MODEL DOKULARDA DENENİYOR, ÇALIŞMAYA HIZ KATIYOR
3 boyutlu kanser modellemelerinin yeni ilaçların keşfedilmesinde de kullanıldığının altını çizen Prof. Dr. Özbolat, "İlaç denemelerinde hastaya geçişten önce hayvan deneyleri yapılıyor. Ancak hayvanlardaki fizyoloji insanlara uymuyor. Dokular tıpa tıp aynı değil ve ilaçlar hayvanda başarılı olsa da insandaki klinik deneylerinde başarılı olamayabiliyor. Bu yüzden tekrar tekrar başa dönüp ilacı tasarlamanız gerekiyor. Bu da ilaç başarılı olup piyasaya çıktığında SMA ilaçları gibi maliyetli olmasına neden oluyor. Bizim yaptığımız 3 boyutlu modellemelere de hayvan deneylerinin yerine geçebilecek ve yapılan ilaç çalışmalarını kısa bir sürede bitirebilecek ve daha doğru yanıtların alınmasını sağlayacak test platformları diyebiliriz. Örneğin meme kanseri hastasının bir tümör biyopsisinden 3 boyutlu bir biyobasım yöntemiyle 3 boyutlu damarlı bir tümör dokusu yapabiliyorsunuz. Daha sonra bu yeni gelişen ilaçları sisteme enjekte edebilir ve sistemin nasıl bir yanıt verdiğini görebilirsiniz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI
2022-12-17 11:18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Adliyesi´ndeki kavgaya 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana Adliyesi´ndeki kavgaya 5 tutuklama
Adana Adliyesi'nde güvenlik görevlilerine saldıran 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER Adana Adliyesi'nde güvenlik görevlilerine saldıran 6 ...
Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
(Görüntülü)TARTIŞTIKLARI KİŞİLERCE TABANCAYLA ÖLDÜRÜLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TARTIŞTIKLARI KİŞİLERCE TABANCAYLA ...
Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına ...
Tartıştıkları kişilerce öldürülen 2 kardeş yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişilerce öldürülen 2 kardeş yan yana ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 7 MİLYON LİRALIK TAKLİT AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 7 MİLYON LİRALIK TAKLİT ...
Adana'da eski bir savcı FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Adana'da eski bir savcı FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ...
(Görüntülü) ÇÖPLÜĞE DÖNEN SULAMA KANALLARINDA TEMİZLİK BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇÖPLÜĞE DÖNEN SULAMA KANALLARINDA ...
(Görüntülü) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ CEP TELEFONUNU GERİNEREK ÇALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ CEP TELEFONUNU ...
Adana´da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele ...
Çöplüğe dönen sulama kanallarında temizlik başladı
YEREL HABERLER Çöplüğe dönen sulama kanallarında temizlik başladı
Alışveriş merkezinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
Adana'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da 5 bin 203 çift taklit ayakkabı ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 5 bin 203 çift taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana Demirspor - Sampdoria: 2-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Sampdoria: 2-2
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Adana'da barda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da barda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Barda eğlenirken silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Barda eğlenirken silahlı saldırıda öldü
Tufanbeyli'de 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana Adliyesi'nde tartışan davalı taraflar güvenlik görevlilerine saldırdı
YEREL HABERLER Adana Adliyesi'nde tartışan davalı taraflar güvenlik ...
Adana'da eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.