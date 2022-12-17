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AK Parti'li Çelik: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar

DHA

AK Parti'li Çelik: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar


Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızı ve partimizin adını kullanarak siyasi fırsatçılık yapıp, istismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da, havalimanında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP'nin Saraçhane'deki mitingini eleştirerek, konunun siyasal tartışma alanına taşındığını söyleyip, "Yargı süreci henüz kesinleşmemişken bir siyasal tartışma haline 6'lı masadaki bazı taraflar tarafından getirildi. Bunun neticesinde de herkes aslında bunların tartıştığı şeyin yargı süreci ya da yargı kararı olmadığını, 6'lı masada birbirlerine kabul ettiremedikleri birtakım düşünceleri bu yargı kararı ve yargı süreci üzerinden birbirlerine fiili durum yaratarak, dayatmaya çalıştıklarını gördük" dedi.
'ESKİ VESAYET ARTIĞI YAKLAŞIMIN NETİCESİ'
Konunun CHP içerisinde tartışmaya dönüştüğünü kaydeden AK Parti'li Çelik, şöyle konuştu:
"O gün birileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni Ankara'dan Saraçhane'ye taşımış gibi ya da o gün Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yürütülen tartışmalar başka birinin adaylığıyla ilgili tartışmalara dönüşmüş gibi bir yaklaşım sergilediler. Bütün bunun ortasına da Cumhurbaşkanı'mızı ve partimizi birtakım kafalarındaki komplo teorilerinin neticesi olarak bu işin bir tarafı gibi göstermeye çalışma şeklinde bir strateji izlediler. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Cumhurbaşkanı'mız ve partimiz, Türkiye'de vesayetin en yoğun, en karanlık olduğu dönemlerde demokrasi mücadelesi verirken bugün bu sözleri söyleyenler, o gün vesayetin yanında yer alıp bu demokrasi mücadelesini akamete uğratmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın ve partimizin herhangi bir şekilde bunların iddia ettiği siyasi kumpaslarla ya da siyasi yasakçılık anlayışıyla yan yana getirilmesi haddini aşan, hiçbir şekilde ortaya konulamayacak, hiçbir şekilde söylenemeyecek eski vesayet artığı bir yaklaşımın neticesidir. Bizim partimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı kimse, siyasi kumpaslarla bir araya getiremez. Hiç kimse Cumhurbaşkanı'mızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Bütün teşkilatlarımızla birlikte kurulduğumuz günden bugüne kadar karşımıza kim çıkarsa çıksın, bütün dünyanın gözünün önünde, en şeffaf demokratik yarışlara girerek en güçlü siyasi sonuçları almış bir siyasi hareketiz. Biz sandığın üstünlüğüne inanan, demokrasiye inanan sandığın, milli iradenin namusu olduğuna inanan bir siyasi hareketiz." 
'LİNÇ KAMPANYASINA GEÇİT VERMEYİZ'
Nefret siyasetine de linç kampanyasına da geçit vermeyeceklerini belirten Çelik, "Kendi aralarında yürüttükleri adaylık tartışmaları bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Kendi aralarında adaylık kavgasının parçası haline Cumhurbaşkanı'mızı ve partimizi getirmeye çalıştıkları zaman bunun dimdik karşısında dururuz. Bunların yürütmeye çalıştıkları nefret siyasetine de linç kampanyasına da geçit vermeyiz. Şimdi diyorlar ki 'Ortada bir yargı kararı var. AK Parti kendisini mağdur gibi gösteriyor'. Şunu söyleyelim ki sizin herhangi bir şekilde bizi mağdur edecek bir siyasi kapasiteniz yok. Sadece Cumhurbaşkanı'mızı ve partimizin adını kullanarak siyasi fırsatçılık yapıp, istismar siyaseti yürütmeye çalışıyorsunuz" dedi. 
'MİLLET KARAR VERECEK'
Birilerinin CHP Genel Merkezi'ne karşı Saraçhane'yi alternatif haline getirmeye çalıştığını kaydeden Çelik, "Birileri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı CHP içerisinden başkalarını fiili bir durum haline getirmeye çalışır, hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez. Onların kendi bileceği iştir. Adı geçen adayları ister üst üste yazsınlar, ister alt alta yazsınlar, ister sağdan sola yazsınlar, ister soldan sağa yazsınlar. İster toplasınlar, ister çıkarsınlar. Bizim için fark etmez. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhur İttifakı, AK Parti millet iradesine inanmış bir şekilde yeryüzünde milletin iradesinden başka bir güç tanımayarak yoluna devam ediyor. Önümüzdeki seçimlerde de en büyük arzumuz, milletimizin duasını ve milletimizin onayını almaktır. Millet, karar verecek. Hepimiz sandığa sahip çıkacağız. Sandık ne derse o olacak. Şimdi bundan sonra da adaylarını belirleyeceklerse belirlesinler. Daha önceden de söylediğim gibi bu gidişle bunların adaylarını ilan etmeleri 2023'deki Haziran seçimlerinden sonrasına kalabilir. Böyle bir siyasi yetersizlik ortaya çıkıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-12-17 17:40:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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