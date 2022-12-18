Kavgada Emrah ile ağabeyini öldüren 2 kardeş tutuklandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Kozan ilçesinde trafikte tartıştıkları Vahit (37) ile kardeşi Emrah Kara'yı (28) av tüfeğiyle öldüren Müslüm Bora (30) ile olaya karıştığı belirlenen kardeşi Ferdi Bora tutuklandı.

Olay, 14 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Vahit ile kardeşi Emrah Kaya, daha önce tartıştıkları 4 kişi ile trafikte karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kardeş, şüphelilerin aracına doğru koştu. Bu sırada arka koltukta oturan Müslüm Bora, av tüfeği ile 2 kardeşe ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan 2 kardeşten Emrah Kara, tabanca ile karşılık verip Müslüm Bora'yı ayağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti, Bora ise tedavi altına alındı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan polis, Müslüm Bora'nın kardeşi Ferdi Bora ile diğer şüpheliler Ali Can A. ile A.A.yı gözaltına aldı. Müslüm Bora da tedavisi sonrası emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası Bora kardeşler tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-18 10:44:53



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